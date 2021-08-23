Жертвами перестрелки у аэропорта Кабула, по некоторым данным, стали семь человек

Как рассказал источник агентства РИА Новости, из-за большого скопления людей у ворот возникла давка, при этом среди погибших есть боевики группировки «Талибан», признанной в России террористической и запрещенной. Ранее сообщалось, что погиб один человек и несколько получили ранения. Арабская пресса пишет, что после стрельбы возник пожар. В свою очередь в Пентагоне заверили, что никто из американских военнослужащих, а также их союзников не пострадал.

Страны-члены ОДКБ примут дополнительные меры в связи с ситуацией в Афганистане, сказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Кроме прочего, по словам генсека ОДКБ, следует предотвратить дальнейшее кровопролитие в Афганистане и наладить диалог внутри страны. В российском правительстве сегодня не исключили, что соседям Афганистана из числа членов ОДКБ могут отправить российское вооружение по льготной цене.