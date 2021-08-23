В Москве у посольства Афганистана задержали шесть участников одиночных пикетов в поддержку афганских женщин

Первой в пикет с плакатом «Интернациональная солидарность с борющимися женщинами Афганистана» встала активистка движения «СоцФем Альтернатива» Ксения Безденежных. Ее сразу же окружили трое полицейских, поинтересовались согласована ли акция. Потребовали показать документы, чтобы проверить, гражданка ли она России, затем отошли. Вскоре подъехал автозак. Девушка рассказала журналистам, почему она участвует в пикете

Вторым в пикет встал активист «СоцАльтернативы» Илья Луховицкий – на его плакате перечеркнуты «Талибан Империализм Капитализм», над ними слово «Солидарность». Он простоял несколько минут, затем его без объяснения причин увели в автозак, туда же посадили стоявшую неподалеку Ксению Безденежных. Всех, кто вставал с плакатами после них полицейские уводили сразу же, не отвечая на вопросы об основаниях задержания. Последняя задержанная девушка в пикете не стояла — ее схватили под руки и за ноги и буквально занесли в автозак.

По данным портала ОВД-инфо, всех задержанных доставили в «Пресненский» отдел полиции.

Движение Талибан призанно в России террористическим, его деятельность запрещена