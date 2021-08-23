Члены СПЧ: Статус иностранного агента в России может получить любой журналист

Статус иностранного агента в России может получить любой журналист, говорят члены СПЧ после встречи с представителей министерства юстиции. По словам одного из участников встречи, Евы Меркачевой, в ведомстве подтвердили, что закон о СМИ-иностранных агентах позволяет вносить в реестр по многим поводам. Поводом для самой встречи стало решение Минюста внести в список иностранных агентов телеканал «Дождь»*. Представитель ведомства объяснил, что это произошло после обращений от Роскомнадзора и Росфинмониторинга, добавила Ева Меркачева.

«Нам объяснили, что было обращение от двух государственных структур — Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Роскомнадзор в этом обращении написал, что «Дождь» цитирует СМИ, которые были признаны иноагентами, использует материалы, которые были произведены физлицами, которые также были признаны иностранными агентами. В качестве СМИ приводился пример — «Голос Америки»*, «Радио Свобода»*, «Сибирь. Реалии»*, «Кавказ. Реалии»*, а в качестве физлиц были приведены фамилии — Льва Пономарева* и др.», — рассказал она.

Также Е.Меркачева сказала, что Росфинмониторинг заявил, что было получено иностранное финансирование. «Но какое именно, нам не объяснили, потому что по их словам у Минюста таких данных нет. Им достаточно от этих 2-х ведомств этих обращений, а все остальное происходит автоматически. Минюст рассматривает и вносит в этот перечень. Поэтому Минюст сказал, что все вопросы к этим двум организациям», — отметила она.

По словам Евы Меркачевой, СПЧ в самое ближайшее время выступит с предложениями о поправках в закон. Тем временем в Роскомнадзоре сказали агентству «Интерфакс», что обращались в Минюст после запроса министерства. Глава СПЧ Валерий Фадеев добавил, что Совет не нашел нарушений в самом внесении «Дождя» в список «иностранных агентов».



*— российские власти считают иноагентами