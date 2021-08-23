Z Архив новостей новости
5 13 6 1421
21:31, 23 августа 2021

Сотрудники нескольких украинских СМИ вышли на акцию протеста в Киеве

Более ста человек требуют от властей прекратить давление, передает агентство ТАСС. АВ акции, как сообщается, участвуют в том числе журналисты закрытых телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и ZIK. Они направляются к киевскому Оперному театру, где проходит сессия участников т.н. «Крымской платформы». Журналисты хотят обратиться за помощью к лидерам иностранных государств.

В начале февраля три телеканала были закрыты из-за санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. О новых санкциях против ряда журналистов украинские власти объявили на днях.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Виктор Янукович: То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт Главной ошибкой в украинской тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней…

5 156 6 17350 17.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Хочется внести ясность Когда со странной лёгкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил…

5 74 6 8330 17.08
Блоги

Михаил Горбачев: «Организаторы путча несут огромную долю ответственности за развал страны» Заявление в связи с 30-й годовщиной августовского путча 1991 года…

5 172 6 19966 18.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Эстетическая эволюция сознания Не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти?..

5 100 6 16722 19.08
Голосование
Россия должна сейчас начать принимать афганских беженцев?
5 31 6 5161 18.08
Блоги

Агитаторы «Единой России» раздают избирателям крышки для закатывания огурцов и помидоров Отмечается, что от крышек не отказывались даже приверженцы других политических взглядов…

5 36 6 6027 10:47
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и Ленин. Два вождя двух великих революций В моем понимании обе революции — абсолютно равновеликие. И полные надежд, и полные страданий…

5 81 6 14043 19.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

30 лет августовского путча ГКЧП В результате путча было сорвано подписание нового союзного договора, который давал шанс сохранить Союз, пусть и в более мягкой и усеченной (из 9 республик) форме…

5 32 6 5593 20.08
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

А вам всё равно? Населению важнее жвачка для глаз и для ушей, чем какая-то свобода и какие-то расследования и честная информация. Так что даже если митинг вдруг согласуют, боюсь, картинка с этого митинга будет совсем безрадостной…

5 50 6 8919 18:41
Блоги

МИД РФ: О годовщине «дела А. Навального» Власти ФРГ, безапелляционно заявив, что российское государство виновно в отравлении А.Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили доказательств своих беспардонных обвинений…

5 198 6 35922 19.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…

5 52 6 9455 20.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Река, ставшая болотом От того, августовского полноводного движения, отрицания старого, спустя три десятка лет, осталось болото – в нем поднимаются со дна прошлого пузыри, торчат обгоревшие коряги новых войн…

5 176 6 32649 19.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Это была победа Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда…

5 49 6 9712 19.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Телеканал Дождь — российское СМИ Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде…

5 128 6 26316 20.08
Блоги

Алексей Навальный политик

Второй день рождения Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться). Я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными…

5 136 6 30088 20.08
Блоги

+ Джо Байден: Войска США не должны гибнуть в войне, в которой афганцы не желают сражаться сами за себя Джо Байден: Войска США не должны гибнуть в войне, в которой афганцы не желают сражаться сами за себя Я не сожалею о своем решении прекратить военные действия Америки в Афганистане и сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии там и в других частях мира…

5 53 6 12233 17.08
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Россия впервые за два десятка лет получила средства от Международного валютного фонда Это $18 млрд, которые предоставлены в виде т.н. специальных прав заимствования…

5 35 6 24209
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Теперь в изложении всего МИДа это, оказывается, милейшие, безобидные ребятишки, которых какой-то враг занес, впилил прямо в реестр террористов, экстремистов…

5 46 6 92373 18.08
#слушать 51:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Россия должна сейчас начать принимать афганских беженцев?
5 31 6 5161 18.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 160 6 131393 08:36
Блоги

+ Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье На борту самолета находились три человека. Экипаж погиб…

5 158 6 73769 17.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9235192
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5004194

Сегодня в эфире