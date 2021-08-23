Сотрудники нескольких украинских СМИ вышли на акцию протеста в Киеве

Более ста человек требуют от властей прекратить давление, передает агентство ТАСС. АВ акции, как сообщается, участвуют в том числе журналисты закрытых телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и ZIK. Они направляются к киевскому Оперному театру, где проходит сессия участников т.н. «Крымской платформы». Журналисты хотят обратиться за помощью к лидерам иностранных государств.

В начале февраля три телеканала были закрыты из-за санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тараса Козака. О новых санкциях против ряда журналистов украинские власти объявили на днях.