Тверской суд Москвы отказался удовлетворить иск четырех человек со СМА, которые добивались жизненно важного лекарства

Препарат был назначен им врачебной комиссией. Истцы начали получать его по программе дорегистрационного доступа компании-производителя. Однако после того, как препарат зарегистрировали в России, ответственность за обеспечение пациентов лекарством легла на Мосгорздрав.

По данным «Таких дел», там предложили пройти госпитализацию и получить заключение врачебной комиссии в больнице, которая не приспособлена для людей на колясках, пишет интернет-издание «Такие дела». В то же время некоторым пациентам так и не пришло официальное приглашение.