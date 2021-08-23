Около полутора десятка туристов заблокированы в Дагестане из-за подъема уровня волы в реке

Одного человека унесло потоком воды, рассказал агентству ТАСС источник в экстренных службах. Инцидент произошел в Карадахской теснине к юго-западу от Махачкалы. Других подробностей происшествия пока нет.
2021-08-23T21:30:59+03:00
2021-08-23T21:30:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 23 августа 2021
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