Только один футбольный клуб российской премьер-лиги поддержал смену формата чемпионата страны

Подмосковные «Химки» выступили за эту инициативу на переговорах с участием представителей команд, рассказал источник агентства ТАСС. Ранее Российский футбольный союз представил четыре варианта реформирования системы российского футбола. Среди них есть варианты увеличения числа клубов Премьер-лиги с нынешних 16.