Только один футбольный клуб российской премьер-лиги поддержал смену формата чемпионата страны

Подмосковные «Химки» выступили за эту инициативу на переговорах с участием представителей команд, рассказал источник агентства ТАСС. Ранее Российский футбольный союз представил четыре варианта реформирования системы российского футбола. Среди них есть варианты увеличения числа клубов Премьер-лиги с нынешних 16.
2021-08-23T21:03:16+03:00
2021-08-23T21:03:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 23 августа 2021
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