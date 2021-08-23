Несколько человек были задержаны этим вечером у здания афганского посольства в Москве

Там прошли одиночные пикеты в поддержку женщин в Афганистане. Причины задержания участников пикетов полицейские не назвали. Акция солидарности с афганскими женщинами прошла ив центре Санкт-Петербурга. Там о задержаниях не сообщается.
2021-08-23T21:02:13+03:00
2021-08-23T21:02:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2891832-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:02, 23 августа 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…