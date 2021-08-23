Совет при президенте по правам человека намерен предложить поправки в закон о СМИ-иностранных агентах

В то же время после встречи с представителем Министерства юстиции глава совета Валерий Фадеев сказал, что они не нашли нарушений в решении ведомства внести телеканал «Дождь» в список иностранных агентов. Как рассказали участники встречи, с запросом в министерство обращались Роскомнадзор и Росфинмониторинг.
2021-08-23T21:01:22+03:00
2021-08-23T21:01:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 23 августа 2021
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