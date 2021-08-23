Совет при президенте по правам человека намерен предложить поправки в закон о СМИ-иностранных агентах

В то же время после встречи с представителем Министерства юстиции глава совета Валерий Фадеев сказал, что они не нашли нарушений в решении ведомства внести телеканал «Дождь» в список иностранных агентов. Как рассказали участники встречи, с запросом в министерство обращались Роскомнадзор и Росфинмониторинг.