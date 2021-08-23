Представители США поддерживают контакты с афганскими талибами, признают в Пентагоне

Стороны обсуждают вопросы безопасности аэропорта Кабула, поясняют военные. В министерстве обороны подчеркивают, что речь не идет о совместном патрулировании. В воздушной гавани остаются американские военнослужащие, которые обеспечивают эвакуацию иностранных граждан, а также некоторых афганцев, кто пытается покинуть страну, опасаясь преследования при новой власти.

Власти Великобритании в свою очередь рассказали, что ведут переговоры с признанной террористической и запрещенной в России группировкой по вопросу о продлении сроков эвакуации из аэропорта Кабула. Пока что американские военные и их союзники намерены покинуть Афганистан к сентябрю.