Сигнализация о разгерметизации кабины сработала на самолете, который летел из Москвы в Иркутск

Воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения, никто не пострадал, рассказали в транспортной прокуратуре. На борту находились 126 пассажиров. Сейчас сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства ЧП с самолетом компании Utair.
2021-08-23T20:31:27+03:00
2021-08-23T20:31:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 23 августа 2021
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