Сигнализация о разгерметизации кабины сработала на самолете, который летел из Москвы в Иркутск

Воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения, никто не пострадал, рассказали в транспортной прокуратуре. На борту находились 126 пассажиров. Сейчас сотрудники надзорного ведомства выясняют обстоятельства ЧП с самолетом компании Utair.