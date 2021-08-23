Не менее пяти человек, по последним данным, задержаны на одиночных пикетах у посольства Афганистана в Москве

Они пришли выступить в поддержку афганских женщин, которые борются за свои права на родине. Причина задержания участников акции пока неизвестна. Аналогичные одиночные пикеты проходят в центре Санкт-Петербурга. Там о задержаниях пока не сообщается.
2021-08-23T20:03:47+03:00
2021-08-23T20:03:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:03, 23 августа 2021
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