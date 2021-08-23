Руководство Театра имени Ермоловой намерено судиться с некоторыми актерами, которые попали под сокращение

Поводом стали обвинения в незаконном увольнении, передает агентство «Интерфакс». Как сказали в дирекции театра, риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях приобрела агрессивный тон и вышла за рамки цивилизованного диалога.

Ранее часть уволенных артистов обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности художественного руководителя театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата. Авторы обращения считают, что худрук попросту расправляется с неугодными. Всего планируется уволить почти двадцать человек.