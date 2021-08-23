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20:01, 23 августа 2021

Президентский СПЧ не нашел нарушений в решении включить телеканал «Дождь» в список иностранных агентов

По словам главы этой структуры, Валерия Фадеева, не встрече с представителем министерства юстиции речь шла о двух критериях, по которым телеканал внесли в реестр, передает агентство ТАСС. Это распространение публикаций, которые создали СМИ из списка иностранных агентов, а также финансирование из-за рубежа.

В свою очередь член СПЧ Ева Меркачева пояснила «Эху», что на встрече представитель министерства юстиции сказал о том, что по поводу «Дождя»(российские власти считают иноагентом) к ним обратились сотрудники Роскомнадзора и Росфинмониторинга. В самом Совете тем временем собираются предложить внести поправки в закон о СМИ-иностранных агентах.


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