Их участники говорят, что таким образом они проявляют солидарность с жительницами Афганистана, которые выходят на демонстрации и пикеты против талибов, а также действуют в условиях бедности, насилия, бесправия, пишет интернет-издание Sota.
Сообщается, что задержаны четыре человека. Аналогичные пикеты проходят в центре Санкт-Петербурга.
Одиночные пикет в поддержку афганских женщин проходят в эти минуты у посольства Афганистана в Москве
Их участники говорят, что таким образом они проявляют солидарность с жительницами Афганистана, которые выходят на демонстрации и пикеты против талибов, а также действуют в условиях бедности, насилия, бесправия, пишет интернет-издание Sota.