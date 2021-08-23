В Астраханской области сгорел МиГ-29

Это уже четвертый инцидент с российским самолетом за последние недели.

МиГ-29 проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе, сообщает телеграм-канал Baza. Рано утром самолет вспыхнул и полностью выгорел. По данным Baza, никто не пострадал. Пять дней назад в том же районе потрепал крушение такой же МиГ-29. Он выполнял плановый полет без боекомплекта. Истребитель упал в безлюдном районе на территории полигона Ашулук, летчик погиб. Незадолго до этого военно-транспортный самолет Ил-112 потерпел крушение в ходе тренировочного полета в Подмосковной Кубинке. Это был опытный образец. На борту находилось 3 члена экипажа. Все они погибли.

Предварительная причина катастрофы — возгорание одного из двигателей. В середине августа в Турции при тушении пожаров разбился Бе-200 Минобороны. На борту находилось восемь человек – пятеро россиян и трое граждан Турции.

В Минобороны инцидент в Астраханской области пока не прокомментировали.