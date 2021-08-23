Пожар вспыхнул после перестрелки в аэропорту Кабула, пишет арабская газета «Аш Шарк аль-Аусат»

Конфликт вспыхнул между американскими военнослужащими и неустановленными лицами. В Пентагоне настаивают, что солдаты армии США и союзников по коалиции не пострадали. По предварительным данным, один афганец был убит, еще несколько получили ранения.

Напряженная обстановка сохраняется в воздушной гавани афганской столицы уже больше недели, после того как власть в стране перешла к признанной террористической и запрещенной в России группировке «Талибан». В аэропорту, где остаются военные США и стран НАТО идет эвакуация иностранных граждан. Там же тысячи афганцев, которые опасаются преследований со стороны талибов пытаются покинуть страну.