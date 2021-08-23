Телеканал «Дождь» внесли в список иностранных агентов за распространение материалов других СМИ с таким же статусом

Об этом, по словам членов президентского Совета по правам человека, сказал сегодня на встрече представитель министерства юстиции. По его словам, запрос о включении «Дождя» в реестр поступил от Роскомнадзора. В Кремле сегодня сказали, что не участвовали в согласовании такого шага, Там подчеркнули, что у Министерства юстиции России есть все полномочия, чтобы вносить то или иное СМИ в реестр иностранных агентов.

Новый статус никак не скажется на работе телеканала, сказал «Эху» главный редактор «Дождя»* Тихон Дзядко.

В поддержку телеканала выступила международная правозащитная организация Amnesty International. В ее российском отделении призвали отменить закон об «иностранных агентах».

* — российские власти считают иноагентом