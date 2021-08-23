Российские дипломаты в Токио добиваются допуска к соотечественнику, который приплыл в Японию с острова Кунашир

Его личность установлена, представители дипмиссии хотят получить сведения о состоянии его здоровья и условиях содержания. На прошлой неделе японское агентство Kyodo сообщило, что неназванный гражданин России приплыл на остров Хоккайдо и попросил убежища.
2021-08-23T18:31:39+03:00
2021-08-23T18:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 23 августа 2021
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