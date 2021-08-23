Российский футбольный союз выступил за отмену лимита на легионеров

Клубы намерены его оставить. О

О том, что РФС готов отказаться от ограничений заявил глава союза Александр Дюков. Клубом направлены письма соответствующего содержания. Он вспомнил о том, что главные успехи наших клубов в Европе связаны с временами, когда лимит носил формальный характер.

Естественно целиком заполнить заявку иностранными фамилиями вряд ли будет возможно, появятся и критерии качества для приезжих мастеров, чтобы в наш чемпионат не попадали уж совсем второсортные игроки, но декларация носит исторический характер. Фактически в РФС признали, что введение и ужесточение лимита не привело к появлению в России футболистов высокого класса, зато вызвало бесконтрольный рост зарплат у тех, кто есть и, как следствие раздражение в обществе, которое многократно усиливается после каждого провального турнира, в том числе Чемпионата Европы этого года. Кроме того, Россия откатилась в таблице коэффициентов УЕФА с 6 места на 9 и может потерять гарантированную вакансию в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне наши команды одержали только две победы в 28 матчах. Много ли пользы смогут принести сборной России игроки, которые не в состоянии пробиться в состав команд даже с такими провальными результатами.

Тем не менее, на прошедшем сегодня общем собрание клубов Российской Премьер-Лиги большинство клубов выступило за сохранение лимита во формуле – 10 иностранцев в заявке, а не 8 как сейчас, но окончательное решение примет Исполком РФС