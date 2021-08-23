Кадыров сообщил о том, что ему позвонил Путин по случаю 70-й годовщины со дня рождения первого президента республики

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что ему позвонил президент России по случаю семидесятой годовщины со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. Он много сделал для восстановления мира в регионе, — сказал в эфире «Первого канала» Владимир Путин.

Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года в результате теракта на стадионе в Грозном. Его именем названо более трехсот улиц, школы и детские сады во многих городах. Международному аэропорту чеченской столицы присвоено имя Ахмата Кадырова, в честь него назван футбольный клуб «Ахмат».