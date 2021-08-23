Общественный совет при Министерстве Культуры пообещал разобраться в проблемах с театром Ермоловой, артисты которого жалуются на массовые увольнения. Ранее в руководстве организации угрожали некоторым актёрам судом.

В совет поступило обращение, подписанное достаточно большим количеством актеров, которые попали в непростую жизненную ситуацию, в связи с этим совещательный орган соберет специальную группу контроля, чтобы помочь людям восстановить справедливость. Об этом объявил его зампред Александр Швейдель.

Ранее актёры также жаловались лично президенту России, но Кремль вмешиваться отказался и переадресовал обращение в Министерство культуры. Артисты утверждали, что руководство театра планирует лишить работы 29 человек, и заранее сотрудников не предупреждали. Некоторые из подписавших жалобу в эфире телеканала НТВ назвали происходящее несправедливостью.

В проблемах артисты обвиняют Олега Меньшикова, который до июня был директором театра, а после – только художественным руководителем.

В свою очередь нынешний директор учреждения Сергей Кузоятов объявил, что информация об увольнении 29 человек – это неправда. В списке, по словам руководителя, только 18 артистов, а в ряде случаев речь идёт о ставках, которые были освобождены ранее и теперь исключаются из штата. Директор добавил, что уволены только те актёры, которые много лет не выходили на сцену.

Кузоятов отметил, что риторика вокруг вопроса о сокращении штата вышла из-под контроля и сотрудники, находящиеся в списке на увольнение, открыто обвиняют руководство в поступках, порочащих личную и коллективную репутации. Директор сообщил, что администрация намерена подать на них в суд.

Об уходе Олега Меньшикова с поста директора театра стало известно сегодня. Он занимал эту должность с 2012-ого года.