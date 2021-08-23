Президент Украины Владимир Зеленский приглашает Россию присоединиться к саммиту «Крымская платформа», который открылся в Киеве. В нем участвуют представители более сорока стран и международных организаций. По словам Зеленского, пришло время начать широкую дискуссию по возвращению Крыма Украине.

В Кремле и МИДе назвали открывшееся в Киеве мероприятие антироссийским.



Политолог Сергей Марков сказал «Эху», что «Крымская платформа» не играет роли в международной политике и важна для Владимира Зеленского, чтобы продемонстрировать антироссийские настроения.



«В России «Крымская платформа» уже получила оценку от большинства политических сил, как русофобский шабаш. Отчасти это верно, но такая большая реакция, гневная реакция в Москве, мне кажется, не вполне корректна. Эта «Крымская платформа» не имеет никакого политического значения, содержания, является абсолютно формальной, ничего не изменяет в политике. Это очередной экзамен, который сдает Владимир Зеленский своим кураторам из внешнего центра управления», — сказал он.



Марков уверен, что большинство украинцев хотят жить в составе России.



Предприниматель Евгений Чичваркин уверен, что зарубежные страны на самом деле не собираются помогать Украине возвращать Крым, а российские власти не планируют обсуждать этот вопрос.

При этом Чичваркин отметил в эфире «Эха», что Киев принимает логичные меры для развития экономики Украины, несмотря на противодействие России.

