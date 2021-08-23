Польша вслед за Литвой объявила о планах возвести стену на границе с Белоруссией

Причиной в Варшаве называют кризис, связанный с наплывом мигрантов.

Заграждение, которое должно появиться на польско-белорусской границе, будет высотой 2,5 метра – об этом сообщили в польском Минобороны. При этом пока что на расстоянии в 100 км – это четверть от общей протяженности границы – установлена только колючая проволока в виде спиралей. Согласно опубликованным фотографиям, она меньше человеческого роста. Какие еще элементы защиты будут дополнительно установлены Польшей, пока не уточняется.

В Варшаве считают, что Белоруссия намеренно спровоцировала кризис на границе, из-за чего в Польшу резко увеличился поток мигрантов из Ирака, Сирии и Афганистана. По данным польского МВД, только с начала августа было предпринято свыше 2 тысяч попыток нелегально попасть в страну с территории Белоруссии. Варшава обвинила Минск в том, что белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно, в то время как Польша, Латвия и Литва также не принимают их у себя.

Впрочем, белорусский правитель Александр Лукашенко считает, что конфликт на границе устроила именно Варшава. По его утверждениям, польские пограничники выдавили из своей страны около 50 афганских беженцев, причем якобы «стреляя поверх голов».

Пару месяцев назад на резко увеличившийся поток беженцев из Белоруссии пожаловалась и Литва, которая также объявила о строительстве стены на границе двух стран. Как говорят в Вильнюсе, силовики с начала этого года уже задержали в десятки раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020.

Ранее Лукашенко утверждал, что Белоруссия являлась барьером на пути нелегальной миграции, однако, по его словам, Минск может отказаться от этой функции. Поводом для такого заявления стали санкции, введенные из-за принудительной посадки самолета RyanAir в белорусской столице.