В Москве готовится акция против закона об иностранных агентах

Инициатором ее проведения выступил профсоюз журналистов и работников СМИ. Как рассказал «Эху» сопредседатель профсоюза Софья Русова, оснований для отказа в акции со стороны властей быть не должно.

Заявка подана на четвертое сентября. Место проведения акции – Пушкинская площадь. Софья Русова подчеркнула, что события последних месяцев демонстрируют давление на независимые издания, и у общества есть запрос на изменение ситуации.



Сейчас в реестре Минюста находятся 18 СМИ и 25 человек. Закон обязывает СМИ учредить в России юридическое лицо, отчитываться о расходовании средств и проведения аудиторских проверок перед Минюстом, а также маркировать все материалы. За нарушение предусмотрены крупные штрафы.

Реестр СМИ-иноагентов в России появился в 2017 году в качестве ответа на действия американского Минюста, потребовавшего от телеканала RT зарегистрироваться в США в таком качестве. Первыми в список попали «Голос Америки»* и проекты Радио Свобода*, среди которых Сибирь.Реалии* и Кавказ. Реалии*, а также телеканал «Настоящее время»*. Позже новым законом было введено понятие физического лица, относящегося к СМИ-«иноагенту». К концу прошлого года таких людей в списке было уже пятеро. Закон также позволил вносить в реестр и тех, кто распространяет материалы иностранных агентов и при этом получает финансирование из-за рубежа.

Вторая волна пополнения реестра началась этой весной с «Медузы»*. Руководство издания тогда отмечало, что этот статус означает потерю авторов, экспертов, источников, а также рекламы, что грозит закрытием. Чтобы выйти из ситуации «Медуза» открыла сбор пожертвований от читаталей. В мае иноагентом признали издание VTimes*, созданное журналистами «Ведомостей» — редакция сразу объявила о закрытии и анонсировала появление нового медиа. Следом в списке оказались рас следовательское издание The Insider* и журналисты «Радио Свобода»*, «Открытых медиа» и признанного нежелательной организацией «Проекта». Он перезапускается под названием «Агентство». Три дня назад статус иноагента присвоили изданию «Важные истории» и телеканалу Дождь. Он стал первым российским СМИ без участия иностранных юрлиц, попавшим в список.

Признание телеканала «Дождь»* иностранным агентом не согласовывалось с Кремлем, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это исключительно компетенция министерства юстиции, которое выполняет положения закона и свои функции. Сегодня в эфире «Эха Москвы» главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сказал, что в адрес редакции приходит много сообщений со словами поддержки.

Статус иностранного агента никак не скажется на работе телеканала «Дождь», — сказал сегодня в нашем эфире его главный редактор Тихон Дзядко.

По словам Дзядко, внесение в реестр иноагентов может иметь множество формальных и неформальных последствий, и на этом фоне очень важна поддержка зрителей.



* — российские власти считают иноагентами