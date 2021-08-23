Z Архив новостей новости
5 6 6 1226
18:10, 23 августа 2021

В Москве готовится акция против закона об иностранных агентах

Инициатором ее проведения выступил профсоюз журналистов и работников СМИ. Как рассказал «Эху» сопредседатель профсоюза Софья Русова, оснований для отказа в акции со стороны властей быть не должно.
Заявка подана на четвертое сентября. Место проведения акции – Пушкинская площадь. Софья Русова подчеркнула, что события последних месяцев демонстрируют давление на независимые издания, и у общества есть запрос на изменение ситуации.

Сейчас в реестре Минюста находятся 18 СМИ и 25 человек. Закон обязывает СМИ учредить в России юридическое лицо, отчитываться о расходовании средств и проведения аудиторских проверок перед Минюстом, а также маркировать все материалы. За нарушение предусмотрены крупные штрафы.

Реестр СМИ-иноагентов в России появился в 2017 году в качестве ответа на действия американского Минюста, потребовавшего от телеканала RT зарегистрироваться в США в таком качестве. Первыми в список попали «Голос Америки»* и проекты Радио Свобода*, среди которых Сибирь.Реалии* и Кавказ. Реалии*, а также телеканал «Настоящее время»*. Позже новым законом было введено понятие физического лица, относящегося к СМИ-«иноагенту». К концу прошлого года таких людей в списке было уже пятеро. Закон также позволил вносить в реестр и тех, кто распространяет материалы иностранных агентов и при этом получает финансирование из-за рубежа.

Вторая волна пополнения реестра началась этой весной с «Медузы»*. Руководство издания тогда отмечало, что этот статус означает потерю авторов, экспертов, источников, а также рекламы, что грозит закрытием. Чтобы выйти из ситуации «Медуза» открыла сбор пожертвований от читаталей. В мае иноагентом признали издание VTimes*, созданное журналистами «Ведомостей» — редакция сразу объявила о закрытии и анонсировала появление нового медиа. Следом в списке оказались рас следовательское издание The Insider* и журналисты «Радио Свобода»*, «Открытых медиа» и признанного нежелательной организацией «Проекта». Он перезапускается под названием «Агентство». Три дня назад статус иноагента присвоили изданию «Важные истории» и телеканалу Дождь. Он стал первым российским СМИ без участия иностранных юрлиц, попавшим в список.

Признание телеканала «Дождь»* иностранным агентом не согласовывалось с Кремлем, — утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, это исключительно компетенция министерства юстиции, которое выполняет положения закона и свои функции. Сегодня в эфире «Эха Москвы» главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко сказал, что в адрес редакции приходит много сообщений со словами поддержки.

Статус иностранного агента никак не скажется на работе телеканала «Дождь», — сказал сегодня в нашем эфире его главный редактор Тихон Дзядко.
По словам Дзядко, внесение в реестр иноагентов может иметь множество формальных и неформальных последствий, и на этом фоне очень важна поддержка зрителей.

* — российские власти считают иноагентами  


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Виктор Янукович: То, что народ при нашей власти жил лучше — это факт Главной ошибкой в украинской тридцатилетней истории было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней…

5 155 6 17193 17.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Хочется внести ясность Когда со странной лёгкостью американские официальные лица начинают фантазировать на тему «целей» и перечислять их, то надо задаться вопросом: кто и как эти цели определил…

5 73 6 8245 17.08
Блоги

Михаил Горбачев: «Организаторы путча несут огромную долю ответственности за развал страны» Заявление в связи с 30-й годовщиной августовского путча 1991 года…

5 172 6 19884 18.08
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Эстетическая эволюция сознания Не видят они своё сознание лоха, или, если мягче, «ненасмотренного человека». Когда всё, что непонятно, всё, что мало изучено, надо тут же облить помоями и с ними же сравнить. И казалось бы, причём тут политика и власти?..

5 100 6 16564 19.08
Блоги

Алексей Дьяченко бывший зять Бориса Ельцина

Ельцин и Ленин. Два вождя двух великих революций В моем понимании обе революции — абсолютно равновеликие. И полные надежд, и полные страданий…

5 81 6 14006 19.08
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

30 лет августовского путча ГКЧП В результате путча было сорвано подписание нового союзного договора, который давал шанс сохранить Союз, пусть и в более мягкой и усеченной (из 9 республик) форме…

5 32 6 5583 20.08
Блоги

Агитаторы «Единой России» раздают избирателям крышки для закатывания огурцов и помидоров Отмечается, что от крышек не отказывались даже приверженцы других политических взглядов…

5 32 6 5582 10:47
Блоги

МИД РФ: О годовщине «дела А. Навального» Власти ФРГ, безапелляционно заявив, что российское государство виновно в отравлении А.Навального «боевым отравляющим веществом», до сих пор так и не представили доказательств своих беспардонных обвинений…

5 198 6 35911 19.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не надо «использовать ОЗХО», надо честно работать Вместо очередного ухода от реальности, лучше бы Британия нашла в себе силы и привлекла к ответственности представителей соответствующих американских служб за невыполнение Конвенции о запрещении химического оружия в части, касающейся его уничтожения…

5 52 6 9443 20.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Река, ставшая болотом От того, августовского полноводного движения, отрицания старого, спустя три десятка лет, осталось болото – в нем поднимаются со дна прошлого пузыри, торчат обгоревшие коряги новых войн…

5 176 6 32634 19.08
Блоги

Леонид Гозман политик

Это была победа Маятник российской истории продолжает раскачиваться, но благодаря тому, что случилось тридцать лет назад, мы находимся сейчас в лучшем положении, чем тогда…

5 49 6 9699 19.08
Блоги

Тихон Дзядко главный редактор телеканала «Дождь» (российские власти считают иноагентом)

Телеканал Дождь — российское СМИ Конечно, мы будем обжаловать это решение — как решение не соответствующее закону и здравому смыслу. И конечно же, мы продолжим работать как прежде…

5 128 6 26294 20.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Изучайте матчасть, а потом рассуждайте о «зазеркальности» Для тех знатоков, которые принялись сейчас рассуждать о «беспрецедентности , зазеркальности и абсурдности» применения закона об инагентстве…

5 46 6 9835 08:00
Блоги

Алексей Навальный политик

Второй день рождения Благодаря вам все сложилось отлично, я выжил и попал в тюрьму! (Ха-ха-ха. Извините, не смог удержаться). Я получил второй шанс жить и принимать те решения, которые считаю правильными и честными…

5 136 6 30061 20.08
Блоги

+ Джо Байден: Войска США не должны гибнуть в войне, в которой афганцы не желают сражаться сами за себя Джо Байден: Войска США не должны гибнуть в войне, в которой афганцы не желают сражаться сами за себя Я не сожалею о своем решении прекратить военные действия Америки в Афганистане и сосредоточить внимание на нашей контртеррористической миссии там и в других частях мира…

5 53 6 12225 17.08
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

30 лет ГКЧП: хождение по кругу Современная российская политика, так же как и идеи ГКЧП тридцатилетней давности, не соответствует времени и смыслу исторического момента. Цензура, репрессии и международная изоляция…

5 27 6 6289 22.08

Популярное за неделю

Новости

Худрук московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков снял с себя полномочия директора театра StarHit: это произошло накануне массовых сокращений актеров

5 3 6 18218
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2898642
Теперь в изложении всего МИДа это, оказывается, милейшие, безобидные ребятишки, которых какой-то враг занес, впилил прямо в реестр террористов, экстремистов…

5 46 6 92089 18.08
#слушать 51:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Россия должна сейчас начать принимать афганских беженцев?
5 31 6 4934 18.08
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Я бы хотел поинтересоваться у мадам Захаровой: зачем она морочит нам голову? Где здесь, среди случаев, которые мадам Захарова в бешенстве тыкает нам в нос, — журналисты? Какая тут практика политического давления на медиа…

5 137 6 107844 08:36
Блоги

+ Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье Опытный военно-транспортный самолет Ил-112В разбился в Подмосковье На борту самолета находились три человека. Экипаж погиб…

5 158 6 73714 17.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9235095
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5004116

Сегодня в эфире