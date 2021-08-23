Саммит по ситуации вокруг Крыма стартовал сегодня в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что «Крымская платформа» займется координацией усилий по вопросу о полуострове. Для участия в этой встрече прибыли представители стран ЕС, США, Япония, Австралии, Турции, Грузии и Молдавии. В совместной декларации они не исключили введения новых санкций в отношении Москвы.

Живущий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин заметил в эфире «Эха», что, по его мнению, зарубежные страны не собираются помогать Украине в деле возвращения Крыма, а российские власти не планируют обсуждать этот вопрос.

По мнению Чичваркина, Украина принимает логичные и полезные меры для развития своей экономики, несмотря на негативные действия России.