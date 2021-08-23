Около 500 миллиардов рублей уйдет на обещанные президентом выплаты военным и пенсионерам

Такую цифру приводят в Совете Федерации.

Выплаты – по 10 тысяч пенсионерам всех категорий и по 15 тысяч военнослужащим – произведут до конца года. В бюджете необходимые резервы есть, заверил зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По предварительным подсчетам, на эти цели выделят 500 миллиардов рублей, уточнил сенатор, назвав выплаты «хорошим подарком».

Большая часть придется на пенсионеров – их в стране около 45 миллионов, военных, включая гражданских служащих, до 2 миллионов. По подсчетам газеты Коммерсант, эта сумма составляет полпроцента ВВП. И как отмечает издание The Bell, затраты сопоставимы со стоимостью продления автотрассы М12 от Казани до Екатеринбурга. То, что власти могут объявить о новых выплатах в преддверии выборов в Госдуму, предсказывали политологи. Эксперты отмечают, что до этого момента пенсионеры оставались последней крупной социальной группой, которой не раздавали деньги в рамках борьбы с последствиями эпидемии. Теперь же выплатами охвачены все целевые группы, которые могут проголосовать. Как отмечает газета «Ведомости», суммарно это примерно половина всех избирателей.

Сделать выплаты пенсионерам и военным предложил президент Владимир Путин. Он объяснил это высокой инфляцией.