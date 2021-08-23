Участники встречи в Киеве по ситуации вокруг Крыма не исключают новых санкций в отношении России

В совместной декларации т.н. «Крымской платформы» говорится, что ее участники хотят использовать соответствующие механизмы ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных и региональных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она нарушает права жителей Крыма, преследует там политических противников и превращает полуостров в военную базу. На конференцию в Киев прибыли 14 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.

В Кремле считают саммит «Крымской платформы» антироссийским и крайне недружественным мероприятием.