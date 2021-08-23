Апелляционный суд отклонил жалобу политика Льва Шлосберга на снятие его с выборов в Госдуму в Москве

Также суд отказал кандидату от партии «Яблоко» в требовании привлечь Центризбирком, чтобы комиссия дала заключение по делу. Суд отказался допустить партию как заинтересованное лицо. Также инстанция не стала требовать результатов проверки министерства юстиции, отметил сам Шлосберг. Он намерен обжаловать решение в Верховном суде. Мосгорсуд ранее отменил регистрацию Шлосберга, там посчитали, что политик может быть связан со структурами Алексея Навального, которые ранее признали экстремистскими. Сам он это отрицает.

Как сказал сам политик в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это решение необоснованное и незаконное, и он будет обжаловать его в Верховном суде.

По словам Л.Шлосберга, сегодня суд отказал в требовании о привлечении ЦИК для дачи заключения по делу и в ходатайстве об истребовании результатов проверки Минюста России его кандидатуры в депутаты Госдумы. Апелляционная инстанция также отказала в ходатайстве об истребовании результатов проверки Минюста России его кандидатуры.

«Мы сегодня заявили принципиальное ходатайство в суд о привлечении для дачи заключения ЦИК России, поскольку я являюсь и остаюсь на сегодняшний день кандидатом в депутаты Госдумы по списку партии «Яблоко». Ту же самую проверку Минюста, которую я прошел в окружной избирательной комиссии 207, точно такую же я прошел в ЦИК того же Минюста, и суд отказывает истребовать эту бумагу. Суд отказывается пригласить ЦИК РФ для дачи заключения. Суд отказывается признавать партию «Яблоко», которая выдвинула меня, и в составе списка, и в одномандатном округе в качестве заинтересованного лица. То есть суд отрицает основы процессуальной деятельности любого цивилизованного суда», — сказал политик.

По словам Л.Шлосберга, как только будет получена на руки постановление суда, это решение будет обжаловано в Верховном суде в кассационном порядке.

«Мы не остановимся, этот процесс абсолютно безобразный, он исключительно политически мотивированный. Решения таких судов пишутся не судами, а судами исполняются. И в моем понимании, для суда такие решения унизительны. Это унижает правосудие и по сути унижает государство», — отметил он.

Большее возмущение вызывает то, подчеркнул Л.Шлосберг, что суд «перестал делать вид, что он является судом».

«Мы заявили несколько ходатайств, которые в нашем понимании имели не просто решающее значение для дела, но и безупречно доказывали нашу правоту. Мы находимся в ситуации в этом процессе, когда против нас нет ни одного законного основания для отмены регистрации кандидата, они выдуманы. Есть закон, который часто называют законом Клишаса-Крашенинникова об ограничении избирательных прав, который вступил в силу 4 июня, вот по этому закону отменить мою регистрацию невозможно, он не позволяет совершить то действие, которое совершено судом. Но страна пришла в ситуацию, когда законы уже не нужны суду, чтобы принимать решения, то есть суд не нуждается в законе», — сказал политик.