Сотрудника RT Илью Васюнина отпустили из отдела полиции, в котором он провел почти двое суток

Сотрудника государственного телеканала RT Илью Васюнина отпустили из отдела полиции, в котором он провел почти двое суток. Его задержали в субботу на одиночных пикетах в поддержку независимых СМИ, которые проходили у здания ФСБ.

Васюнин оказался единственным из 12 задержанных, кого оставили на ночь в ОВД. Сообщалось, что на него хотели составить протокол о повторном нарушении порядка проведения массового мероприятия, по этой статье грозит до 30 суток ареста. Однако в итоге, по словам адвоката журналиста, оформили протокол об участии в несогласованной акции, который предполагает штраф.