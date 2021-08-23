Профсоюз журналистов подал в мэрию Москвы уведомление о митинге против закона об «иностранных агентах»

Члены организации хотят провести акцию 4 сентября на Пушкинской площади. Как отметили в профсоюзе, закон, который позволяет вносить СМИ и журналистов в реестр иностранных агентов, ставит под удар независимую прессу. Сейчас в этом списке более сорока изданий и их сотрудников.

На прошлой неделе Министерство юстиции включило туда телеканал «Дождь», интернет-издание «Важные истории» и нескольких его журналистов.

Сопредседатель профсоюза Софья Русова считает, что оснований для отказа со стороны властей быть не должно. Об этом она рассказала в эфире «Эха Москвы».

«Я сегодня отнесла на Тверскую, 13 уведомление о проведении публичного мероприятия, которое приняли. Дата выбрана в соответствии с законодательством проведения митингов, в соответствии с нормами по подаче и суббота — выходной день, что было бы неплохо. В этот день не проводится никаких мероприятий, праздники или День города, то есть теоретически на сегодняшний момент в этот день не планируется ничего проводить, что могло бы помешать проведению митинга», — рассказала она.

Цели публичного мероприятия — выражение мнения граждан о законопроекте об иностранных агентах и признание российских СМИ и журналистов иностранными агентами, а также выдвижение требований за исключение журналистов из реестров иноагентов.

В заявке указано 150 участников, и ответ из мэрии должен прийти в течение трех дней.

По мнению С.Русовой, события последних месяцев демонстрируют политику давления на независимые издания, и у общества есть запрос на изменение этой ситуации.