Управление гражданской авиации Афганистана сообщило о том, что приостановлены рейсы в аэропорту Кабула

Чиновники призывают граждан не приезжать в аэропорт во избежание столкновений и несчастных случаев. В этом районе афганской столицы с начала прошлой недели царит хаос из-за множества взлетов и посадок самолетов и вертолетов, на борту которых находятся иностранные граждане, а также афганцы, которых эвакуируют из страны.

Телекомпания CNN ранее сообщила, что Соединенные Штаты изменили правила допуска в аэропорт. Теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт.

Президент США Джо Байден надеется, что эвакуация из Афганистана будет завершена к 31 августа.

Байден добавил, что у него нет оснований доверять талибам. Напомним, движение «Талибан» признано в России террористической организацией и запрещено.

