Общественный совет при министерстве культуры обещает разобраться в ситуации театра имени Ермоловой

Зампредседателя совета Александр Швейдель сказал, что к ним поступило обращение, которое подписало достаточно большое количество актеров, считающие, что с ними поступают несправедливо. Они рассказали об этом, в частности, телеканалу НТВ.

Тем временем, руководство театра намерено подать иск о защите достоинства. Напомню, в июле театр сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии коронавируса.