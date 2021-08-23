Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 12 российских компаний, в том числе заблокировал на территории страны сайты российских газет «Московский комсомолец» и «Ведомости». Под ограничения попал также и «Ростелеком».

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев считает украинские санкции в отношении «Ведомостей» и «Московского комсомольца» нарушением свободы слова. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Вряд ли в ближайшее время удастся добиться возвращения российских СМИ в информационное пространство Украины, считает Соловьев.