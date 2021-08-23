Профсоюз журналистов намерен провести в столице митинг против закона об иностранных агентов

Власти мероприятие еще не согласовали.

Объединение подало уведомление в мэрию Москвы о проведении митинга четвёртого сентября. Профсоюз намерен собрать людей на Пушкинской площади. О времени начала акции он пообещал оповестить после того, как городские власти её согласуют.

Поводом для митинга стало массовое включение в список СМИ, выполняющих функции иностранных, «десятка редакций» и «двух десяткой коллег». В профсоюзе отметили, что независимая пресса, телевидение и свободное распространение информации — это огромная ценность, и солидарность журналистов вместе с теми, для кого они работают, поможет отмене законов, ставящих профессию под удар.

Министерство юстиции начало активно пополнять реестр СМИ-иностранных агентов в последние месяцы. Если в начале года в списке были только проекты, связанные с американской медиакомпанией «Радио свобода»*, то сейчас там уже 43 наименования, среди которых не только компании, но и физические лица. Например, СМИ-иноагентом признали телеканал «Дождь», интернет-издания «Медуза» и The Insider, журналистов Романа Анина и Илью Рождественского, а также правозащитника Льва Пономарева.

Ранее из-за внесения в реестр СМИ-иностранных агентов интернет-издание VTimes было вынуждено закрыться, а редакция «Медузы» потеряла рекламодателей и начала собирать пожертвования.

* — российские власти считают иноагентом