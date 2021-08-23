«Аль-Джазира»: Талибы утверждают, что смогли окружить своих противников в провинции Панджшер

При этом представители запрещенного в РФ движения «Талибан» отмечают, что пытаются решить проблему мирно. Ранее были сообщения, что боевые действия проходят в горном районе, доступ в который ограничен. До сих пор территорию в провинции Панджшер контролировали силы лидера фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда. По оценке Би-би-си, под его контролем находятся около 9 тысяч бойцов.