Апелляционный суд посчитал законным снятие депутата от партии «Яблоко» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму в Москве

Сам он считает это решение необоснованным.

Шлосберг ходатайствовал о привлечении в процесс Центризбиркома, который ранее беспрепятственно зарегистрировал его на выборах, а также о приобщении к делу материалов проверки Минюста. Однако, суд отказал в этих ходатайствах. Напомню, Мосгорсуд снял депутата с выборов, утверждая, что он причастен к деятельности экстремистской организации.