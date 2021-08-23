Все очаги пожаров, угрожавшие населенным пунктам Якутии, ликвидированы, — утверждают в пресс-службе МЧС

Таким образом, ситуация в республике стабилизировалась. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 180 очагов природных пожаров. Наиболее сложная обстановка в двенадцати регионах, в том числе, в Мордовии, Марий-Эл и в Самарской области.
2021-08-23T15:05:22+03:00
2021-08-23T15:05:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:05, 23 августа 2021
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