Все очаги пожаров, угрожавшие населенным пунктам Якутии, ликвидированы, — утверждают в пресс-службе МЧС

Таким образом, ситуация в республике стабилизировалась. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 180 очагов природных пожаров. Наиболее сложная обстановка в двенадцати регионах, в том числе, в Мордовии, Марий-Эл и в Самарской области.