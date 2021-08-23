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15:03, 23 августа 2021

Президент США Джо Байден надеется, что эвакуация из Афганистана будет завершена к 31 августа

Президент США Джо Байден надеется, что эвакуация из Афганистана будет завершена к 31 августа:

«Между нами и военными ведутся дискуссии о перенесении окончания эвакуации на более поздние даты. Мы надеемся, что нам не придется этого делать, но обсуждения наверняка будут. Невозможно эвакуировать такое количество людей без боли, потерь и душераздирающих картинок, которые вы видите по телевизору. Это просто факт. Мое сердце болит за каждого из пострадавших. Тем не менее, мы доказываем, что можем вывозить тысячи людей в день из Кабула».

Байден добавил, что у него нет оснований доверять талибам. Движение «Талибан» в России признано террористическим и запрещено.


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