Профсоюз журналистов подал уведомление о проведении в Москве акции против закона об иностранных агентах

Как говорится в телеграм-канале организации, мероприятие запланировано на 4 сентября на Пушкинской площади. Напомним, на днях в список СМИ-иноагентов был включен телеканал «Дождь» и интернет-издание «Важные истории». В реестр также попали шесть журналистов расследователей.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не санкционировал заранее внесение телеканала «Дождь» в реестр иноагентов. В то же время санкции, которые президент Украины ввел в отношении российских СМИ, Песков считает нарушением права на свободу слова. Об этом Дмитрий Песков сказал, отвечая на вопросы журналиста «Эха Москвы» Максима Курникова.

Песков подчеркнул, что у Минюста есть все полномочия, чтобы вносить то или иное СМИ в реестр иноагентов.