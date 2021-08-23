Журналиста RT Илью Васюнина отпустили из ОВД спустя двое суток

Журналиста RT Илью Васюнина, задержанного 21 августа на пикетах журналистов у здания ФСБ на Лубянке, отпустили из отдела полиции спустя двое суток, сообщает адвокат от «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов. На Васюнина составили протокол об участии в несогласованной акции и вручили ему обязательство о явке в суд.

Васюнин стоял с плакатом «Хватит тут устраивать Украину». После задержания его доставили в отдел МВД по Мещанскому району. Туда же привезли и остальных журналистов, задержанных на акции. Всего полицейские задержали 12 человек, но всех, кроме Васюнина, отпустили в тот же вечер с протоколами.