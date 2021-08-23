Правительство России утвердило концепцию развития электротранспорта в стране

Она рассчитана на ближайшее десятилетие. По плану, благодаря созданию новой индустрии, появятся около сорока тысяч рабочих мест. По словам премьера Михаила Мишустина, некоторые страны уже заявили о намерении отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

