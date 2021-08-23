Рогозин: Решение о создании национальной орбитальной станции направлено в правительство

Решение о создании национальной орбитальной станции направлено в правительство, — сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По замыслу, на строительство уйдет около 15 лет. Станцию будут посещать экипажи из двух-трех человек. Запуски к ней будут проводиться с космодромов Байконур и Восточный.

