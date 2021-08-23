Россия не собирается вмешиваться в события в Афганистане, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

По его словам, сегодня на заседании Организации договора о коллективной безопасности звучали предположения о возможности очередной гражданской войны в Афганистане на фоне прихода к власти талибов, что может нести дополнительную опасность и угрозу. Напомним, движение Талибан в России признано террористической организацией, оно запрещено.