На Украине оценивают убытки из-за потери Крыма в сто миллиардов долларов

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что в эту сумму входят утерянные природные ресурсы, активы государства, промышленности. Он также назвал негативные последствия для людей, которые страдают от политики страны-агрессора.



В Киеве сегодня открылся саммит «Крымская платформа», в котором участвуют представители более сорока стран и международные организации. В Кремле это мероприятие ранее назвали антироссийским.