В пресс-службе театра ТАСС заявили, что все кадровые решения руководства основаны на Трудовом кодексе и каждый шаг соответствует законодательству. В театре утверждают также, что артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение. Увольняются актеры, не имеющие ролей в текущем репертуаре. Подчеркивается, что решение сократить штат связано с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии.

Между тем, уволенные артисты считают, что художественный руководитель Олег Меньшиков расправляется с неугодными. Под сокращение могут попасть 29 человек, главным образом актеры.

Уволенные из театра имени Ермоловой актеры считают это сокращение несправедливым. Об этом они рассказали телеканалу «НТВ».

Тем временем руководство театра намерено подать иск о защите чести, достоинства и деловой репутации театра, а также его художественного руководителя Олега Меньшикова в адрес нескольких уволенных артистов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра.

В Кремле не планируют вмешиваться в ситуацию с увольнением актеров театра имени Ермоловой. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Это все-таки министерство культуры. Я не знаю, входило ли оно в соответствующие наши подразделение Администрации, куда поступают обращения, но в СМИ — да, мы видели сообщение. Нет [вмешиваться администрация президента пока не планирует]», — сказал он.

Московский театр имени Ермоловой готовить исковые заявления против некоторых артистов о защите чести и достоинства. Ранее актеры театра обратились к президенту в связи с увольнениями и попросили провести проверку. В пресс-службе театра заявили, что все кадровые решения руководства основаны на трудовом кодексе и каждый шаг соответствует законодательству. В театре утверждают также, что артистов предпенсионного и преклонного возраста нет в списке на сокращение. Увольняются актеры, не имеющие ролей в текущем репертуаре. Подчеркивается, что решение сократить штат связано с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. Между тем, уволенные артисты считают, что художественный руководитель Олег Меньшиков таким образов расправляется с неугодными. Под сокращение могут попасть 29 человек, главным образом актеры.