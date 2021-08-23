Боевики Талибана взяли в осаду Панджшерское ущелье — единственную провинцию Афганистана, не находящуюся под контролем

Боевики движения Талибан взяли в осаду Панджшерское ущелье — единственную провинцию Афганистана, которая не находится под их контролем.

О том, что силы сопротивления находятся в осаде написал в твиттере официальный представитель Талибов Забихулла Муджахид. По его словам, силы боевиков заняли позиции со стороны Бадахшана, Тахара и Андараба, Они предьявили ультиматум лидеру сопротивления Ахмаду Масуду, сыну врага талибов Ахмад Шаха Масуда но получили отказ. Панджшер — форпост Северного Альянса и находится на границе с Таджикистаном в непосредственной близости от Кабула, что может стать проблемой для новой афганской власти. Сейчас в ущелье стекаются все те, кто не собирается мириться с ситуацией. Помимо сторонников Альянса, это еще и остатки армии Правительства Афганистана, которая практически без боя прекратила сопротивление талибам. Численность антиталибских сил может достигать нескольких тысяч бойцов.



Накануне запрещенное в России движение Талибан объявило о выдвижении сотен бойцов для захвата Панджшера.