МИД России заявляет, что российские власти не собираются направлять войска в Афганистан

Это не соответствует государственным интересам, – заявил замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов. Его цитирует РИА. По словам дипломата, новые афганские власти начали наводить порядок и не нуждаются ни в чьей военной поддержке. При этом представитель МИДа добавил, что Россия не будет торопиться с исключением талибов из списка террористов. По его словам, в этом вопросе нужно ориентироваться на действия талибов и соответствующие решения Совета безопасности ООН.

Ситуация в Афганистане напрямую угрожает безопасности России. Через границу под видом беженцев могут хлынуть боевики, — считает президент России Владимир Путин.