РБК: Столичные власти рассматривают электронное голосование как способ повысить результат «ЕР» на выборах в ГД

Столичные власти, по данным интернет-издания РБК, рассматривают электронное голосование как способ повысить результат «Единой России» на выборах в Госдуму. Как утверждается, для этого в мэрии хотят, чтобы дистанционно проголосовали не менее 2 млн москвичей.

В мэрии, настаивают близкие к столичным властям источники, хотят добиться для правящей партии результата по спискам в диапазоне от 34 до 37%. С этим, по словам собеседников интернет-издания, связана и планка по числу участников электронного голосования, которую, как утверждается, установили в Москве. Изначально она была в два раза ниже – около 1 млн человек.

Для привлечения москвичей чиновники решили организовать и розыгрыш призов, говорят источники. Среди участников дистанционного голосования разыграют бонусные баллы, которые можно обменять на поощрения, а также квартиры и автомобили – эта идея, настаивают собеседники, появилась как раз из-за желания повысить дистанционную явку до 2 млн человек.

Некоторые оппозиционные политики ранее критиковали электронное голосование, в том числе и Алексей Навальный, который, еще находясь на свободе, выражал мнение, что в ходе дистанционного волеизъявления будет крайне тяжело выявить фальсификации.

В начале августа интернет-издание Republic сообщало о случаях, когда сотрудников столичных бюджетных учреждений заставляли зарегистрироваться для электронного голосования и предоставить данные близких и друзей, которые также должны будут проголосовать дистанционно.

Всего же на данный момент для участия в электронном голосовании зарегистрировались 819 тысяч человек – таковы данные главы общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова. Сами выборы пройдут в середине сентября.