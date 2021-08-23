В Кремле по-разному оценивают ситуацию со свободой СМИ в России и на Украине

Отвечая на вопрос корреспондента «Эха Москвы» Максима Курникова, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удушением свободы слова блокировку сайтов российских СМИ на Украине. При этом Песков не видит ничего экстраординарного в признании телеканала «Дождь» иностранным агентом.

«Это еще один шаг в цепочке блокирования любых потоков информации, которые касаются нашей страны, наших СМИ. Это еще один шаг на пути фактически, наверное, удушения свободы слова в Украине и зачистки информационного поля страны, неугодных и некомфортных информационных потоков», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 12 российских компаний. Среди них издатель газеты «Ведомости», редакция газеты «Московский комсомолец» и «Ростелеком», их сайты заблокированы. Санкции в отношении других компаний предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций.

В Кремле было известно о признании телеканала «Дождь»* иностранным агентом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Нет, это не согласовывается [с Администрацией президента]. Минюст в данном случае выполняет свои функции. Да, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно. Он же [Минюст] не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ? Не может. Соответственно, ["Дождь»] был объявлен иноагентом. <...> Это полномочия Минюста, Минюст обязан обращать на все это [сотрудничество СМИ с зарубежными спонсорами] внимание. Никакие СМИ, конечно же, не могут и не должны выводиться из-под действия этого закона. Закон распространяется абсолютно на все средства массовой информации", — сказал он.

Накануне более десяти человек, по данным правозащитников, задержаны на одиночных пикетах у здания ФСБ в Москве. Их участники пришли выразить поддержку журналистам и СМИ, которых власти включили в список иностранных агентов. После полуночи практически всех задержанных отпустили, кроме корреспондента государственного телеканала RT Ильи Васюнина. На него составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Ему может грозить до 30 суток ареста.

Российские власти ранее внесли в список иностранных агентов телеканал «Дождь», а также интернет-издание «Важные истории»* и нескольких его сотрудников. Всего в этом перечне уже более сорока СМИ и журналистов.

Песков подчеркнул, что включение СМИ в список иностранных агентов не означает запрет на работу журналистов.

Статус иностранного агента никак не скажется на работе телеканала «Дождь», сказал в нашем эфире его главный редактор Тихон Дзядко:

«Подготовиться к этому невозможно, ты не знаешь последствия. Есть формальные требования ставить этот дисклеймер. Дальше может произойти все, что угодно, абсолютно не прописанное нигде. Мы знаем, что мы абсолютно четко следуем законам Российской Федерации, мы знаем, что у нас есть примерно 170 классных сотрудников телеканала «Дождь», мы знаем, что у нас есть до 20 миллионов зрителей на разных платформах, которые нас смотрят, они к нам лояльны и готовы нас поддерживать. Это то, что интересует нас сейчас. Произойти может все, что угодно, если об этом думать и разные варианты просматривать, то невозможно будет работать. Значит, твои недоброжелатели побеждают. Окей, есть плашка, идем дальше».

Внесение в реестр иноагентов может иметь множество формальных и неформальных последствий, и на этом фоне для телеканала очень важна поддержка зрителей, добавил Дзядко.

Украинские власти ввели санкции против ряда российских компаний, среди которых несколько СМИ – в их числе «Ведомости» и «Московский комсомолец».

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкции в отношении 12 российских компаний. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента – в «черном списке» оказалась «Бизнес ньюс медиа» и принадлежащий ему сайт газеты «Ведомости», а также «Московский комсомолец», «Завтра», «Версия». Кроме того, туда внесены учредители информационных сайтов Anna-News, «ПолитЭксперт» и «Народные новости» — входит в медиагруппу бизнесмена Евгения Пригожина. Доступ к этим сайтам будет закрыт. Санкции также предполагают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала, ограничение на предоставление телекоммуникационных услуг. Кроме того, в спсике оказались и ресурсы, котыоре Киев связал с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным. Указ вступает в силу со дня подписания.

К этому моменту на Украине также заблокированы и многие другие российские СМИ, среди которых Агентства РИА Новости и ТАСС, телеканалы НТВ, Первый канал, ВГТРК, Звезда, Рент ТВ, ОТР, Федеральное агентство новостей, порталы Газета.ру, Утро ру и Лента.ру.

В Союзе журналистов России считают санкции Украины против российских СМИ нарушением свободы слова и свободы распространения информации. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Судя по всему, на Украине зачищаются последние остатки российского информационного поля. Я знаю, что интерес у граждан Украины к российским СМИ достаточно большой, очень многие там следят за тем, что происходит в России, как в России освещается украинская повестка. То, что делает Зеленский и его правительство можно рассматривать как нарушение свободы слова и свободы распространения информации», — сказал он.

В.Соловьев отметил, что в ближайшее время вряд ли удастся вернуть российские СМИ в информационное пространство Украины.

«Непонятно, по каким критериям вычеркиваются из эфира российские СМИ, тем не менее это постоянно происходят. Обращения наши в международные журналистские правозащитные организации, к сожалению, ни к чему не приводят. Возвращения российских СМИ в информационное поле Украины вряд ли удастся добиться в ближайшее время», — заключил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 12 российских компаний. Среди них издатель газеты «Ведомости», редакция газеты «Московский комсомолец» и «Ростелеком», их сайты заблокированы. Санкции в отношении других компаний предполагают блокировку активов и ограничение торговых операций.